Гинер недоволен работой судейского департамента РФС

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил недовольство работой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза, который с декабря 2013 года возглавляет Валентин Иванов.

– Я неоднократно говорил, что недоволен судейским департаментом, – приводит ТАСС слова Гинера. – Выступают и видят ошибки только в наших матчах. Почему? Потому что я молчать не буду. И давать под столом любому из судей тоже не буду. Я сам себя обманывать не хочу. Я не собираюсь договариваться с налоговыми или фискальными органами, чтобы они проверили, откуда у кого появляются квартиры, дома и машины.

У нас большинство судей очень высокого класса. Какие-то ошибки, конечно, могут быть, но когда они направлены в одну сторону, меня это смущает. Когда Валентин Иванов молчит, не отвечая на вопросы журналистов о судейских ошибках в матчах, где не играл ЦСКА, а на ошибки в матчах с ЦСКА указывает. Или даже сам звонит, чтобы сказать об этом, я не знаю.

В мае Гинер раскритиковал работу Иванову, заявив, что отец главы судейского департамента известный в прошлом футболист Валентин Иванов, скончавшийся в 2011 году, "переворачивается от такого судейства". Мать Валентина Иванова-младшего Лидия Иванова раскритиковала Гинера, сказав, что он не имел права оскорблять ее сына.

– Кто-то настроил глубокоуважаемого человека – маму Валентина Иванова – против меня, расценив как оскорбление мои слова о том, что его отец смотрит с небес и ему не нравится то, что происходит, – сказал Гинер. – Мои родители и моя бабушка меня учили, что я должен пройти жизнь так, чтобы им не было стыдно. Когда люди выпивают за покойного человека и не скрещивают бокалы, для меня это неправильно. Я рано потерял родителей. Но меня бабушка учила, что, пока мы о них помним, они живы. Поэтому и выпивать надо как за живых; и не позорить, чтобы там они не переворачивались.

Почему маму Валентина Иванова настроили так, будто я нанес оскорбление... Это их право. Я с большим уважением отношусь к отцу Валентина Валентиновича. Бывает, что человек мстит или пытается ответить чем– то, а когда он начинает покусывать, как комар, – мне это просто смешно. Поэтому пускай делает, что он хочет. Это его личное дело, и его высказывания – тоже.