Гинер лишился пальца на руке

Президент ЦСКА Евгений Гинер потерял средний палец на правой руке, сообщает "Рен ТВ". Факт полученной травмы заметен на фото с пресс-конференции по поводу подписания контракта о сотрудничестве с ВЭБ.
По информации Life, Гинеру пришлось ампутировать палец из-за несчастного случая во время прогулки с собакой. Пес якобы совершил резкий рывок, и перекрутившийся поводок травмировал владельца ЦСКА.
Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2017-03-13/prezident-cska-evgeniy-giner-lishilsya-palca
rusfed 2.0
всем нам (и Гинеру в том числе) - здоровья!
20:59
DAVI SVININU!
Дядя Женя Здоровья!!!
20:48
ZL
Бог-то всё видит! Нельзя бесконечно и безнаказанно покупать вся и всех. Скоро и у Федуна руки не будет. Руки дающего, которая не оскудевает. И среднего пальца на теле тоже.
20:46
Старожил футбола
Гинер все купил? Эту собаку тоже?
20:41
merniloskut
Схватились Овчинников с Газзаевым, а Гинер полез разнимать! (ИМХО)
20:40
Алый Дракон
Жесть... Здоровья! З. Ы. Нет ничего более важного на свете, чем здоровье.
20:40
30 лет за ЦСКА!
shpasic - Это ты не подумавши ляпнул.
20:32
shpasic
за стадион нужно как-то платить. лучше уж палец, чем почка.
20:22
71
Леннорыч, здоровья. Все будет хорошо.ЦВБП!
20:19
Nikvolf
Здоровья Вам Гинер .
20:17
Бульбазавр
Слетелись шакалы! Куда катится мир!Одна желчь у диванных зад....тов!
20:15
**гость**
Показал средний палец не тому, кому можно )
20:12