19:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гинер лишился пальца на руке

Евгений ГИНЕР (слева). Фото veb.ru
Евгений ГИНЕР (слева). Фото veb.ru
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Президент ЦСКА Евгений Гинер потерял средний палец на правой руке, сообщает "Рен ТВ". Факт полученной травмы заметен на фото с пресс-конференции по поводу подписания контракта о сотрудничестве с ВЭБ.

По информации Life, Гинеру пришлось ампутировать палец из-за несчастного случая во время прогулки с собакой. Пес якобы совершил резкий рывок, и перекрутившийся поводок травмировал владельца ЦСКА.

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2017-03-13/prezident-cska-evgeniy-giner-lishilsya-palca

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КОММЕНТАРИИ (12)
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rusfed 2.0

всем нам (и Гинеру в том числе) - здоровья!

20:59

DAVI SVININU!

Дядя Женя Здоровья!!!

20:48

ZL

Бог-то всё видит! Нельзя бесконечно и безнаказанно покупать вся и всех. Скоро и у Федуна руки не будет. Руки дающего, которая не оскудевает. И среднего пальца на теле тоже.

20:46

Старожил футбола

Гинер все купил? Эту собаку тоже?

20:41

merniloskut

Схватились Овчинников с Газзаевым, а Гинер полез разнимать! (ИМХО)

20:40

Алый Дракон

Жесть... Здоровья! З. Ы. Нет ничего более важного на свете, чем здоровье.

20:40

30 лет за ЦСКА!

shpasic - Это ты не подумавши ляпнул.

20:32

shpasic

за стадион нужно как-то платить. лучше уж палец, чем почка.

20:22

71

Леннорыч, здоровья. Все будет хорошо.ЦВБП!

20:19

Nikvolf

Здоровья Вам Гинер .

20:17

Бульбазавр

Слетелись шакалы! Куда катится мир!Одна желчь у диванных зад....тов!

20:15

**гость**

Показал средний палец не тому, кому можно )

20:12

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