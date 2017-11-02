14:07 | Футбол — РФПЛ

Гильерме: "Зенит"? Ты можешь покупать самых дорогих игроков, но тебе это не поможет"

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Вратарь "Локомотива" Гильерме отметил, что его команда хочет в каждом турнире добиваться максимальных результатов. Голкипер также добавил, что главный тренер Юрий Семин - авторитет для железнодорожников.

- Ожидал ли кто-то в команде столь высокого места в чемпионате перед стартом сезона?

- Если честно, то нет. Но мы работаем для этого. Мы хотим в каждом турнире добиваться максимальных результатов. В начале этого сезона действительно игра получалась. Палыч нашел нужные слова для команды.

- Семин ведь и привез вас из Бразилии, будучи президентом "Локомотива".

- Да-да, но надо сказать, что он не изменился как человек совершенно! Он - авторитет для команды, для игроков. Но в тоже время, Палыч понимает, что футбол развивается динамично, и ты можешь остаться позади, если не будешь поспевать за современными тенденциями. Мне кажется, что у нас возрос уровень ответственности. Я это чувствую каждую игру. Нас объединяет одна цель: это самое важное.

- Еще до начала чемпионата "Зениту" отдавали первое место. Что можете сейчас сказать по этому поводу?

- Что тут скажешь? Футбол - это то, что происходит на поле. Ты можешь покупать самых дорогих игроков, но тебе это не поможет, если в команде будут проблемы. Я надеюсь, что никто из нашей команды не думает о том, что мы уже завоевали медали. Пока мы ничего не выиграли, нужно работать. И пусть все считают это случайностью. Мы тихонько идем своей дорогой, а никто вокруг не ожидает от нас высоких результатов. Пусть обсуждают "Спартак" с "Зенитом". Нам же лучше.

Напомним, что "Локомотив" занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав в 15 матчах 32 очка, опережая "Зенит" на три балла.

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Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16688

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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SS-1525-Sergey

Барселоне и Реалу с ПСЖ напиши ещё такое! Время покажет, а кукарекать, точнее гудеть в гудок, можешь сколько угодно.

14:16

баламошка

Да пофиг на бомжих, лишь бы Шпасик был доволен)

14:13