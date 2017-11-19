По информации "СЭ", вратарь "Локомотива" Гильерме выбыл до конца года. Голкипер получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Шерифом" (1:2).

Как стало известно, у голкипера проблемы с сухожилием. Он не сможет сыграть за железнодорожников до зимних сборов.

Напомним, что Гильерме выступает за "Локо" с 2007 года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых 20 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.

Гильерме: "Вернусь еще более сильным"//

Гильерме был заменен в матче с "Шерифом" из-за травмы бедра