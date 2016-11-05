Гильерме: "Во втором тайме я замерз"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после победы над "Анжи" (4:0) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что замерз во втором тайме, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Вратарь добавил, что его команда играла великолепно.

– В первом тайме защитники часто отыгрывали мяч назад на вас. Это не было рискованно, как считаете, или вы отрабатывали такие моменты на тренировках?

– Я не думаю, что это было опасно. Мы действительно тренируем такие моменты на занятиях, поэтому все нормально.

– Не замерзли сегодня?

– Во втором тайме замерз.

– Что сказал Юрий Семин после матча?

– Поздравил ребят с тем, что выиграли. Такие победы для нас очень важны, особенно в родных стенах. Сегодня мы показали великолепную игру, все остались довольны.