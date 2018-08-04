23:11 4 августа | Футбол — РПЛ

Гильерме: "Самым опасным был удар Промеса. Удивился, что он так слабо пробил"


Вратарь "Локомотива" Гильерме после матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) отметил, что в начале встречи железнодорожникам не хватало концентрации.

 
4 августа. Москва. Черкизово. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:0. Удар ЗЕ ЛУИША через себя. Мимо!Такой веселый "Спартак", такая ужасная реализация. Красно-белые не смогли переиграть "Локомотив"

– Игра была тяжелой. Особенно первые 30 минут, соперник создал много моментов, – сказал Гильерме. – Нам не хватало концентрации. Потом удалось выровнять игру. "Спартак" – хорошая команда, где много опытных и качественных футболистов.

– Почему "Локо" никак не может забить?

– Все нормально, мы уверены в себе. Те, кто действует в середине поля, должны больше атаковать, играть ближе к штрафной. Но сейчас только начало чемпионата, у нас будет время все исправить. Все хотят стать чемпионами, мы должны держать высокий уровень. Наше чемпионство осталось в прошлом, нужно снова доказывать, что "Локо" – лучший.

– Вы столько спасений совершили. Какой был самый опасный момент?

– Удар Промеса. Удивился, что он так слабо пробил. (Юлия ЯКОВЛЕВА)​

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Локомотив – Спартак М

 

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