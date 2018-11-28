Гильерме рассказал о целях "Локомотива" до завершения первой части сезона

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме в интервью пресс-службе клуба рассказал о целях команды до завершения первой части сезона. Он также объяснил, почему железнодорожники слабо играли на старте РПЛ.

– "Локомотив" набрал хороший ход. Что не получалось в начале сезона?

– Многие футболисты играли на чемпионате мира и не прошли полную подготовку к сезону. Кроме того, эмоционально тяжело заканчивать сезон, потом ехать в сборную, а после практически без отдыха вновь возвращаться к работе.

– Как "Локомотив" должен завершить первую часть сезона, чтобы ты ушел в отпуск довольным?

– Удержаться на втором месте в чемпионате России. И занять третье место в группе Лиги чемпионов.

– В декабре тебе исполнится 33 года. Сколько еще планируешь играть?

– Не ставлю себе возрастные планки и не люблю строить планы на далекое будущее. Я бы мог играть и до 45 лет, но если из-за возраста начнет падать уровень, значит, наступило время остановиться. Но если я продолжу давать результат и смогу играть здесь еще несколько лет, буду рад. "Локомотив" – мой дом. В клубе я провожу даже больше времени, чем с семьей.

– Кем видишь себя после завершения карьеры? Может быть, тренером?

– Сейчас точно могу сказать, что тренировать – не мое. Но у меня в Бразилии много друзей, которые тоже говорили, что ни за что не станут тренерами. Потом сидели дома, скучали и шли работать.

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