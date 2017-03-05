Гильерме провел 200 матч в составе "Локомотива"

Вратарь "Локомотива" Гильерме, приняв участие в игре 18-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:0), записал на свой счет 200 матчей в составе команды, информирует клубная пресс-служба. Гильерме – третий вратарь в истории клуба, кому покорилась эта отметка. Больше матчей за "Локомотив" только у Золтана Милеса – 237 и Сергея Овчинникова – 366.
Кроме того, Гильерме провел 69-й сухой матч и вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Русланом Нигматуллиным.
Маринато Гилерме провёл 200-й матч за "Локомотив"!– ФК Локомотив (@fclm_official) 5 марта 2017 г.
Гиля стал третьим вратарем в истории "Локо", кому покорился этот рубеж! pic.twitter.com/escAvdDDNo