Гильерме провел 200 матч в составе "Локомотива"

Вратарь "Локомотива" Гильерме, приняв участие в игре 18-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:0), записал на свой счет 200 матчей в составе команды, информирует клубная пресс-служба. Гильерме – третий вратарь в истории клуба, кому покорилась эта отметка. Больше матчей за "Локомотив" только у Золтана Милеса – 237 и Сергея Овчинникова – 366.

Кроме того, Гильерме провел 69-й сухой матч и вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Русланом Нигматуллиным.