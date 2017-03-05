17:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гильерме провел 200 матч в составе "Локомотива"

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Вратарь "Локомотива" Гильерме, приняв участие в игре 18-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:0), записал на свой счет 200 матчей в составе команды, информирует клубная пресс-служба. Гильерме – третий вратарь в истории клуба, кому покорилась эта отметка. Больше матчей за "Локомотив" только у Золтана Милеса – 237 и Сергея Овчинникова – 366.

Кроме того, Гильерме провел 69-й сухой матч и вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Русланом Нигматуллиным.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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