Гильерме: "После ЧМ футболисты сборной почувствовали, что могут играть в красивый и качественный футбол"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме в интервью пресс-службе клуба рассказал, что невызов на чемпионат мира не стал для него неожиданным. Он также отметил, что после ЧМ футболисты почувствовали, что могут играть в красивый и качественный футбол и стали более уверенными в себе.

– В матче за сборную России против Турции ты сделал шикарную передачу рукой и начал голевую атаку.

– Футбол меняется. Поэтому вратарь должен играть и руками, и ногами. Никто не ожидает, что голкипер быстро начнет контратаку. Такие действия иногда ставят соперника в тупик и создают для команды дополнительный шанс забить.

– Сейчас тебя регулярно зовут в сборную России, но на ЧМ-2018 ты не попал.

– Невызов на чемпионат мира не стал неожиданным, хотя было обидно. До этого меня практически не приглашали в команду. Жизнь продолжается. Мне всего 32 года. Все впереди.

– Считается, что после 30 для вратаря наступает самый расцвет. Но Акинфеев завершил карьеру в сборной в 32.

– Игорь очень рано начал играть за национальную команду. Провести столько лет в режиме клуб+сборная тяжело. Я понимаю его решение.

– Многие считали, что сборная России не сможет сохранить уровень, на котором она играла во время чемпионата мира. Но команда выглядит достойно. В чем секрет?

– После чемпионата мира футболисты почувствовали, что могут играть в красивый и качественный футбол. Мы стали более уверенными в себе. Подобрался хороший коллектив.

– Какие у тебя цели в сборной?

– Цель одна – попасть на Евро-2020.

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