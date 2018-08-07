Гильерме показал своего главного болельщика в дерби со "Спартаком"

Вратарь "Локомотива" Гильерме в Инстаграме опубликовал фотографию своей матери. Как отметил 32-летний бразилец с российским паспортом, она была его главным болельщиком в матче 2-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0).

"Мама! Мой главный болельщик в субботнем дерби", – говорится в подписи к фотографии.

После двух туров железнодорожники занимают 11-е место в таблице премьер-лиги, набрав 2 очка. В 3-м туре действующий чемпион России на выезде сыграет с "Оренбургом" (12 августа, начало – 14.00 по московскому времени).

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1) 7 Авг 2018 в 12:20 PDT

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