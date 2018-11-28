Гильерме - о "Локомотиве" в Лиге чемпионов: "Мы еще не осознали, что это за уровень"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме в интервью пресс-службе клуба проанализировал причины провала железнодорожников в Лиге чемпионов. Он также добавил, что этот опыт помогает даже в чемпионате России.

– Команда показывает неплохую игру в Лиге чемпионов, но проигрывает. Что не так?

– Нас долго не было в Лиге чемпионов. Для многих она вообще первая в карьере. Мы еще не осознали, что это за уровень. Это не чемпионат России, здесь любая ошибка может привести к поражению. Когда ошибаемся мы – нам забивают, когда ошибается соперник, мы забить не можем. Нужна концентрация на 200 процентов.

– Неудачный опыт игры в Лиге чемпионов пойдет на пользу?

– Опыт Лиги чемпионов помогает даже в чемпионате России. Ты понимаешь, что должен показывать результат вне зависимости от соперника. Даже начинаешь мыслить по-другому. Играть становится легче.

– Чем футбол в Лиге чемпионов отличается от футбола в чемпионате России?

– Разная тактика. В Европе все стараются играть в атаку. В нашем чемпионате таких команд всего пять: "Локомотив", "Зенит", ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар". Остальные действуют от обороны.

– Поражение от "Галатасарая" в первом круге добавит принципиальности в ответном матче?

– Конечно. Несмотря на четыре поражения, "Локомотив" может попасть в Лигу Европы. Нужно использовать эту возможность. В Турции мы хорошо провели первый тайм. Верим, что дома победить "Галатасарай" можно.

– Игнатьев рассказывал, что в Турции невозможно играть из-за свиста болельщиков.

– Это самый громкий матч в моей карьере. При этом я играл в Турции и с "Фенербахче", и с "Бешикташем", но с давлением болельщиков "Галатасарая" ничто не сравнится.

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