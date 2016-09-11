Гильерме: "Не согласен с итоговым результатом матча против "Спартака"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что ничья была бы более справедливым результатом. По мнению Гильерме, "Спартак" действовал лучше "Локомотива" лишь в первом тайме, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– На ваш взгляд, меняется ли "Локо" при Юрии Семине? Становится лучше?

– А вы сами как считаете?

– Хотим спросить вас.

– Для меня – да. Я вижу много изменений. Согласен, что в первом тайме сегодня мы играли не очень хорошо, уступили во всех единоборствах. Но после перерыва все было уже по-другому. Если вспомнить, то у "Спартака" возникли только один-два момента, у нас же было много шансов. Я не согласен с итоговым результатом. Ничья была бы справедливее.

– "Спартак" сегодня удивил? Изменился он при новом тренере?

– У него сейчас хороший период. Команда уже одержала несколько побед подряд. Но думаю, сегодня мы показали примерно одинаковую игру. Однако это футбол. Нам не хватило чуть-чуть фарта.

– Ваш партнер Самедов сказал при этом, что "Спартак" был лучше...

– В первом тайме – да. Во втором – нет.