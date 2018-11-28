Гильерме назвал свой самый запоминающийся матч в составе "Локомотива"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме в интервью пресс-службе клуба отметил, что ему было приятно сыграть на ноль сто матчей. Голкипер, который совсем скоро проведет сотую игру на ноль и в составе железнодорожников, назвал свой самый запоминающийся матч.

– Недавно вы провели сотый "сухой" матч в карьере и вошли в Клуб Льва Яшина.

– Конечно, мне приятно сыграть на ноль сто матчей. В России придают большое значение статистике вратаря, но в Бразилии на нее не обращают внимания. Главное, чтобы команда победила. Когда мы ведем 5:0, я не сильно расстроюсь, если пропущу в конце. С "Рубином" сыграли 0:0, но я был бы счастлив победить 2:1.

– Совсем скоро вы проведете сотый матч на ноль и за "Локомотив". Какой запомнился тебе больше всего?

– Чемпионский матч с "Зенитом". Ну и победа над "Уралом" в финале Кубка России.

– Ты приехал в Россию 11 лет назад совсем молодым вратарем. Как изменилась твоя игра за это время?

– Не думаю, что она сильно поменялась. Я просто стал намного опытнее. Привык и к стране, и к чемпионату России. Играть сейчас намного легче.

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