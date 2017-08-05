Гильерме: "Надеюсь, мы продолжим в том же духе"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после победы над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что в этом сезоне его команда постарается изменить ситуацию с неудачными домашними матчами. Также голкипер признался, что не скучает без регулярной практики.

– Почему забили сопернику всего один мяч? Многие ждали более разгромной победы.

– У нас было несколько моментов, но мы их не реализовали. Самое главное, что сыграли надежно в обороне. Если не ошибаюсь, у них был всего один удар по нашим воротам на последней минуте матча. Я в каждой игре говорю, что, когда мы выступаем дома, не важно, как мы играем и забиваем. Самое главное – три очка. В последнем сезоне у нас были только четыре домашние победы за пятнадцать встреч, и это ужасный результат. В этом сезоне постараемся все изменить.

– Рыбус уже влился в команду, на ваш взгляд?

– Не только Рыбус, многие ребята сегодня хорошо сыграли: Игнатьев, Денисов. С такими ребятами, которые были сегодня у нас в обороне, мне легче вступать. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе.

– Не скучно без ударов по воротам?

– Конечно, иногда хочется чуть-чуть поработать, но если мы будем продолжать так же, как сейчас, – это тоже неплохо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"