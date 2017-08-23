Гильерме: "Надеюсь, моя история с "Локомотивом" продлится еще несколько лет"

Вратарь "Локомотива" Гильерме выразил благодарность клубу за 10 лет сотрудничества. Голкипер перешел в столичную команду 21 августа 2007 года. Вместе с железнодорожниками Гильерме дважды становился обладателем Кубка России, а в марте 2016 года дебютировал в составе сборной России.
– Я очень благодарен "Локомотиву" за то, что клуб дал мне возможность защищать его цвета в течение этих 10 лет, – написал на своей странице в Инстаграме Гильерме. – Я очень горжусь, и я всегда буду благодарен за все, что сделал клуб для меня. Я всегда буду прилагать максимум усилий и стараться отвечать взаимностью на поле. Спасибо всем тем, кто всегда поддерживал меня: болельщикам, тренерам, игрокам, руководству клуба и вся моя семья. Надеюсь, что эта история продлится еще несколько лет!
Я очень благодарен Локомотиву за то, что Kлуб дал мне возможность защищать его цвета в течение этих 10 лет. Я очень горжусь, и я всегда буду благодарен за все, что сделал Kлуб для меня. Я всегда буду прилагать максимум усилий и стараться отвечать взаимностью на поле. Спасибо всем тем, кто всегда поддерживал меня: болельщикам, тренерам, игрокам, руководству Kлуба и вся моя семья. Надеюсь, что эта история продлится ещё несколько лет! ❤🚂💨💚💪🏼💚🇧🇷2️⃣0️⃣0️⃣7️⃣⚽️🚂⚽️2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣🇷🇺❤ Sou muito agradecido ao Lokomotiv por ter me dado a oportunidade de poder vestir essa camiseta por 10 anos. Sou muito orgulhoso e irei ser sempre agradecido por tudo que o clube fez por mim. Agradeço também a todas as pessoas que sempre me deram suporte, torcedores, treinadores, jogadores, familiares e todos os dirigentes que passaram pelo clube. Espero que essa história ainda continue por alguns anos! @fclokomotiv #10летлоко ❤💚🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂💚❤ #10anosloko