Гильерме на построение команд перед игрой с "Тосно" выведут две дочери

Руководитель департамента по связям с общественностью "Локомотива" Андрей Бодров сообщил о том, что вратарь Маринату Гильерме на матч 6-го тура чемпионата России против "Тосно" выйдет с двумя дочерьми. Встреча пройдет в воскресенье, 13 августа. Начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.

- Маринату Гильерме - примерный отец и семьянин, - цитирует ТАСС Бодрова. - Всегда старается привлечь одноклубников к семейному отдыху, в выходные приглашает их к себе домой на барбекю. Сегодняшняя акция связана с Днем отца, который отмечается в Бразилии во второе воскресенье августа. Дети в этот день дарят подарки, чествуют отцов, поэтому сегодня на построении команд Гильерме будет в центре внимания.