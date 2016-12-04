Гильерме: "На Новый год загадаю желание стать чемпионом России"

Голкипер "Локомотива" Гильерме после победы в домашнем матчем 17-го тура чемпионатап России над "Тереком" (2:0) выразил надежду на то, что в оставшейся части сезона его команда будет играть также, как в последних четырех матчах.

- Подведите итоги первой части сезона для "Локомотива".

- Они средние. Наконец-то в последних матчах мы стали набирать очки, одерживать победы, но если посмотреть на турнирную таблицу - занимаем не свое место. После сегодняшнего матча у нас появилась уверенность, но первая часть чемпионата уже закончилась. В паузу мы можем потерять эту уверенность, потому что долго не будем играть. Но все равно мы довольны последними результатами.

- Сейчас появилась информация о том, что Юрий Семин хочет вернуть в команду бывших игроков: Билялетдинова, Оздоева, Бурлака. Что думаете об этом?

- Согласен с тем, что это хорошие футболисты. Без проблем, пусть возвращаются. Но такие вопросы решают руководители клуба и главный тренер. А игроки у нас все открытые и если к нам придут новые ребята, никаких проблем не возникнет.

- Насколько тяжело было играть против Балая?

- Это быстрый и сильный нападающий, но наши защитники сыграли хорошо. Считаю, что в матче соперник не создал опасных моментов.

- Не обидно уходить в отпуск, когда дела у команды прошли в гору?

- Конечно, но ведь и отдыхать тоже надо. Думаю, все команды устали и ждут этой паузы. Будем работать на зимних сборах, которые у нас начнутся 10 января в Испании. Надеюсь, что во второй части сезона мы сыграем также, как в последних четырех матчах.

- Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не приглашал вас в национальную команду на сборы. Не разговаривали с ним на эту тему?

- Нет. Моя задача – работать, что я и делаю. Если пригласят - всегда готов приехать.

- На Новый год принято загадывать желания. Какое загадаете вы?

- Стать чемпионом.

- Считаете, это еще реально?

- В футболе все возможно. Будем работать для этого.

- Когда поедете в Бразилию?

- Через неделю.