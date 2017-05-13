Гильерме: "Лоськов приносит победы "Локомотиву"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после победы над "Оренбургом" (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России выразил мнение, что присутствие полузащитника Дмитрия Лоськова на поле приносит железнодорожникам победы. По его словам, 43-летний россиянин - величайший игрок в истории красно-зеленых.

Напомним, что Лоськов установил рекорд по количеству сезонов в чемпионатах России. Для полузащитника действующий сезон стал 20-м. Таким образом, он обошел Сергея Семака, который отыграл в премьер-лиге 19 сезонов.

- Лоськов - величайший футболист в истории "Локомотива", - приводит пресс-служба железнодорожников слова Гильерме. - Я горжусь, что мне довелось поиграть с ним. Дмитрий приносит команде победы.

- Когда узнал, что Лоськов выйдет на поле?

- На установке Семин сказал, что Дмитрий будет в стартовом составе.

- Победное настроение после финала Кубка помогло?

- Оно осталось, но жизнь продолжается. Мы одержали важную победу, однако нужно вернуться к делам чемпионата.

- Последние две недели получились очень эмоциональными.

- Да, было сложно. Мы проиграли ЦСКА и "Рубину", но честно скажу, что тогда уже думали о Кубке. Все понимали, что впереди важная игра. Поэтому сложно настроиться на матчи перед финалом.

- После таких побед легче играть?

- Они придают уверенность. Перед финалом было напряжение, высокая ответственность. А сейчас мы расслабились и спокойно играли.