Гильерме: "Локомотиву" не хватает везения"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после поражения в товарищеском матче от "Уфы" (1:3) отметил, что футболистам стыдно за результаты команды, – передает из Черкизова Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Гильерме выразил надежду, что уже в ближайшее время ситуацию удастся выправить.

– Что не получилось в матче с "Уфой"? Чем так силен этот соперник, что вы уже второй раз за небольшой промежуток времени проигрываете этой команде?

– В матче чемпионата у них был один момент, и они им воспользовались. А у нас не получилось реализовать свои шансы. Когда идет упорная игра, соперник действует от обороны, нельзя давать ему ни одного шанса в атаке. Это может стоить победы. Нам в той встрече немного не хватило везения.

– Чего не хватило в товарищеской игре?

– Это совсем другое, матч был неофициальным. У нас в составе играли ребята, молодежь, которые редко выходили вместе.

– Может быть, все еще продолжается притирка к главному тренеру? Все-таки Семин не так давно пришел в команду.

– Не могу так сказать. Просто в матчах нам чуть-чуть не хватает везения. Где-то допускаем ошибки. Но это может случиться с любой командой. Во всех матчах, которые мы проводили в последнее время, у нас были возможности забить, мы создавали моменты, но не получалось их реализовать. Мы должны верить, что все вернется на свои места.