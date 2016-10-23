Гильерме: "Локомотив" выходил против ЦСКА, как на последнюю игру в жизни"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после победы в матче 11-го тура чемпионата России над ЦСКА (1:0) рассказал о том, как важно было обыграть армейцев. Также голкипер заявил, что его команда должна бороться за место в четверке сильнейших.

– Насколько тяжело было добиться победы над одним из лидеров нашего чемпионата?

– Нам сегодня было очень сложно и все это видели. Против ЦСКА всегда тяжело играть, но мы вышли на поле, как на последнюю игру в нашей жизни. Эта победа для нас очень важна в психологическом плане. Теперь мы можем чуть-чуть выдохнуть, потому что все знают, как нам было тяжело.

– После выигрыша у ЦСКА можно ожидать, что вашу команду прорвет, у "Локомотива" пойдут победы, и вы вернетесь в группу лидеров?

– Таким командам, как "Локомотив" нельзя бороться за десятые места. Мы должны сражаться за четверку сильнейших, как минимум. Победа над ЦСКА придаст нам уверенность в своих силах.

– Ндинга сказал, что "Локомотив" должен попадать в тройку сильнейших.

– Я с этим согласен. У нашей команды очень хороший потенциал.

– На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. После такой победы шансы на то, что он вас вызовет в главную команду повышаются?

– Не знаю. Я всегда готов помочь сборной и делаю свою работу. Если вызовут – поеду, нет – значит, буду дальше работать. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)