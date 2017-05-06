Гильерме: "Локомотив" может дойти до 1/8 или 1/4 финала Лиги Европы"

Вратарь "Локомотива" Гильерме поделился ожиданиями от участия клуба в Лиге Европы. Он добавил, что если команда будет показывать такой же уровень футбола, как и в финальной игре с "Уралом" (2:0), то "Локо" по силам дойти до стадии четвертьфинала Лиги Европы.

– Сейчас очень приятные ощущения после победы в Кубке России, – начал Гилерме. – Рады, что привезли трофей на базу в Баковку. Наши болельщики могут на него посмотреть, потрогать.

– Много говорили о сложном календаре "Локомотива". Хватило ли сил на финал Кубка?

– Да, у нас был непростой календарь перед финалом. Но мы понимали, что будет непросто. Не могу сказать, что сохранили много сил, но это нормально. Все же играли в чемпионате по одинаковому расписанию. Но хочу отметить, что и в матче с ЦСКА, и с "Рубином" мы думали о финале Кубка. Наверное, это помешало показать идеальный результат и в матчах чемпионата. Но матч с "Уралом" однозначно был самым важным в сезоне.

– Судя по концовке встречи, сдержать эмоции в финале Кубка было непросто?

– Да, все же понимают, что это финал Кубка. Конечно, это некрасиво. Но футбол есть футбол. Всякое бывает. И в Бразилии такие случаи бывали. Очень часто! Там же тоже эмоциональные ребята. Честно говоря, когда началась потасовка, я не сразу понял, что происходит. Увидел, что ребята дерутся и побежал сам их разнимать. А потом посмотрел повтор и понял, что произошло. Футбол – это не драка. Футбол – это игра. Бывает и такое.

– После такого матча морально отдохнуть удалось?

– Да. До матча мы чувствовали на себе давление – Кубок же должен быть нашим. Надо было сделать все, чтобы завоевать трофей. Перед матчем нервничали, но мы вышли и показали лучшую игру в сезоне. Теперь, когда мы уже обладатели Кубка, нужно сконцентрироваться на чемпионате.

– После такого матча появилась уверенность, что можете играть еще лучше?

– В команде мы все понимаем, что можем работать еще лучше. Думаю, нам будет намного проще в оставшихся четырех встречах.

– Матч с "Уралом" в Екатеринбурге теперь станет принципиальным?

– Нет. Кубок же закончился.

– Рады возвращению в Лигу Европы?

– Да. Очень важно играть на таком уровне. Думаю, если мы будет каждый матч играть так же, как в финале Кубка, то можем далеко пройти в еврокубках. Может, до 1/8 финала, может, до 1/4. У нас есть команда, способная достичь этого, но играть так нужно не только в финале Кубка России, а всегда. (Ярослав СУСОВ)

Матч 27-го тура "Анжи" - "Локомотив" пройдет в понедельник, 8 мая. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" будет вести трансляцию матча "Анжи" - "Локомотив".