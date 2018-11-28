Гильерме: "Локомотив" - мой дом, буду рад здесь играть еще несколько лет"

Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринату Гильерме признался, что хотел бы еще некоторое время поиграть в составе красно-зеленых, а также рассказал о главных событиях на российском этапе своей карьеры.

– Три главных нефутбольных события за 11 лет в России? Самое главное – рождение детей, – приводит слова Гильерме пресс-служба клуба. – Также я выучил русский язык и понял вашу культуру. В Бразилии люди горячие и счастливые. Здесь – холодные. Сначала я не понимал, почему так. Но сейчас все стало ясно. На людей влияет история страны, погодные условия.



Сколько планирую играть? Не ставлю себе возрастных планок и не люблю строить планы на далекое будущее. Я бы мог играть и до 45 лет, но если из-за возраста начнёт падать уровень, значит наступило время остановиться. Но если я продолжу давать результат и смогу играть здесь ещё несколько лет, буду рад. "Локомотив" – мой дом. В клубе я провожу даже больше времени, чем с семьей, – сказал Гильерме.

Маринату Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. За это время вратарь провел в составе "железнодорожников" 265 матчей, в 100 из которых он отыграл на ноль. Весной 2016 года Гилерме дебютировал в сборной России. В свитере национальной команды голкипер сыграл четыре встречи, в трех из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности.