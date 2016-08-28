23:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гильерме: "Локомотив" мало что изменил в своей игре"

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Вратарь "Локомотива" Гильерме подчеркнул, что железнодорожники великолепно настроились на матч 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:1). Он уверен, что новый главный тренер красно-зеленых нашел правильные слова, чтобы мотивировать игроков.

- Наконец-то удалось победить! По сравнению с прошлыми матчами мы мало что изменили в своей игре, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Гильерме. - Все-таки Семин с нами всего пару дней. Но команда великолепно настроилась на матч.

Юрий Павлович - опытный тренер, который все видит и умеет мотивировать. На собрании перед матчем он нашел правильные слова. Я рад, что Семин вернулся. Думаю, все болельщики счастливы. Это настоящая легенда "Локомотива".

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