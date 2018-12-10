Гильерме: "Когда Глушаков играл в "Локомотиве", знал его как порядочного человека"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме - о ситуации полузащитника Дениса Глушакова в "Спартаке".
– Вы пять лет были в одной команде с Денисом Глушаковым. Удивлены тем, что болельщики "Спартака" сейчас называют его предателем?
– Удивлен. Когда Денис играл в "Локомотиве", я знал его как порядочного человека. Но никто не знает, что ждет нас в будущем. Сложно об этом говорить. Я надеюсь, что он справится.
– Вы верите, что он мог выступать заговорщиком против экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры?
– Не знаю. Я не уверен, что один игрок может уволить тренера, но тяжело говорить, потому что это совсем другая команда. Я не знаю, что там происходит внутри, - цитируют вратаря "Известия".
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