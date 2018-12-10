09:52 | Футбол — РПЛ

Гильерме: "Когда Глушаков играл в "Локомотиве", знал его как порядочного человека"

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Голкипер "Локомотива"  Маринату Гильерме - о ситуации полузащитника Дениса Глушакова в "Спартаке".

– Вы пять лет были в одной команде с Денисом Глушаковым. Удивлены тем, что болельщики "Спартака" сейчас называют его предателем?

– Удивлен. Когда Денис играл в "Локомотиве", я знал его как порядочного человека. Но никто не знает, что ждет нас в будущем. Сложно об этом говорить. Я надеюсь, что он справится.

– Вы верите, что он мог выступать заговорщиком против экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры?

– Не знаю. Я не уверен, что один игрок может уволить тренера, но тяжело говорить, потому что это совсем другая команда. Я не знаю, что там происходит внутри, - цитируют вратаря "Известия".

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