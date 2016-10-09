Гильерме: "Игрокам "Локо" сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после поражения от "Уфы" (1:3) в товарищеском матче призвал болельщиков набраться терпения. Гильерме добавил, что в матче с "Амкаром" все должно измениться.

– Сейчас у нас сложная ситуация, но мы сможем из нее выйти. "Локомотив" – хорошая команда, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Гильерме. – Надеемся, уже в следующем матче с "Амкаром" все встанет на свои места. Нам совсем немного не хватает везения. Во всех последних матчах мы могли забивать, но не реализовали свои моменты.

Понимаю, что болельщики сейчас недовольны. Прошу их набраться терпения. Нам сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто. Но я верю, что уже в следующей игре с "Амкаром" все будет нормально.

Напомним, "Локомотив" в чемпионате России не может победить на протяжении четырех матчей. Команда Юрия Семина набрала 8 очков (половину – после возвращения тренера в клуб) и занимает 13-е место в турнирной таблице.