Гильерме: "Хорошо, что сегодня у Майкона был удачный день"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после победы над "Анжи" (4:0) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что когда железнодорожники забили два мяча – стало легче играть, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Вратарь добавил, что при счете 2:0 у соперника был опасный момент.

– За счет чего ваша команда выдала такой старт матча? Тренер что-то особенное сказал перед игрой в раздевалке?

– Когда мы выступаем дома, всегда стараемся действовать агрессивно. Сегодня у нас все получилось уже вначале матча. Когда за четыре минуты забили два мяча. После этого стало легче. Не буду говорить, что нам повезло, потому что мы каждый день работаем на тренировках, но невозможно всегда так играть. Хорошо, что сегодня удачный день выдался у Майкона.

– Можете вспомнить хотя бы одну опасную атаку "Анжи"?

– Да. Был опасный момент при счете 2:0. Перекладина была. Нам повезло.