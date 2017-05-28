Гильерме: "Хочу, чтобы Семин остался в "Локомотиве". Палыч - легенда"

Голкипер сборной России и "Локомотива" Гильерме надеется, что главный тренер столичного клуба Юрий Семин продолжит работу с клубом, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Игрок рассказал, кто для него лучший вратарь сезона в РФПЛ, а также оценил выступление Никиты Медведева за "Ростов".

- Есть вероятность, что Юрий Семин покинет "Локомотив". Вы хотели бы, чтобы он остался?

- Ну, конечно! Юрий Палыч - легенда "Локомотива", - сказал Гильерме. - Смена тренера - не всегда хорошо. Надеюсь, что руководство решит так, как будет лучше для нас. Это не моя задача.

- Вы пока тренируетесь вдвоем с Беленовым. Трудно?

- Легче, когда вратаря три, потому что пауза между упражнениями больше. Скоро Акинфеев с Габуловым к нам присоединятся.

- Кто для вас лучший вратарь сезона?

- Акинфеев. У него 19 сухих матчей.

- Что вы думаете о Никите Медведеве из "Ростова"?

- Необычно, когда в столь юном возрасте голкипер играть так хорошо. Это говорит о том, что в России есть перспективные вратари.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

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