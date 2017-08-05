Гильерме: "Это самое хорошее начало сезона для "Локомотива"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после победы над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче четвертого тура чемпионата России отметил, что команда хорошо готова к сезону и должна продолжать в том же духе. Голкипер отметил, что, несмотря на проблемы в линии нападения, у железнодорожников есть хорошие игроки в группе атаки.

– Ваша команда одержала четыре победы в четырех стартовых матчах. Ожидали такого начала чемпионата?

– Конечно, это очень хороший результат. Я в "Локомотиве" уже долгое время, и это самое хорошее начало сезона для нас. Не могу сказать, что мы не ожидали этого. Мы всегда играем для того, чтобы показывать хороший результат. К этому сезону мы отлично подготовились, выходим на матчи со стопроцентной концентрацией, и мы должны продолжать в том же ключе. Раньше нам не хватало удачи, и есть много вещей, которые могли мешать.

– У "Локомотива" много травмированных игроков, по сути, нет форвардов, но команда одерживает победы…

– Меня это не удивляет, потому что у нас есть очень хорошие ребята, которые играют впереди. Понятно, что Фарфан и Миранчук – это не чистые центральные нападающие, но сегодня в футболе есть много команд, которые выступают без нападающих. Мы тоже так играем, и хорошо, что пока получается.

– Может, тогда и не нужен никто в нападении?

– Нет, нужен. Сезон длинный, много матчей идет подряд, и если у нас появится качественный футболист – для нас это будет лучше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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