Гильерме: "Эдер - наш талисман!"

Вратарь "Локомотива" Гильерме поделился эмоциями после победы над "Зенитом" (1:0), после которой московская команда стала чемпионом России сезона-2017/18.

- Сложно что-то говорить, я еще не осознал, - сказал голкипер. - Мы провели тяжелый сезон. Хорошо, что Эдер вышел на поле и наконец принес нам чемпионство!

- Эдер - талисман?

- Да, он наш талисман. Да все молодцы! Сезон получился трудным, как и все предыдущие. Самое главное, мы до конца верили, что можем стать чемпионами уже в этом матче с "Зенитом".

- "Спартак" отмечал чемпионство самогоном Глушакова. Вы кайпиринью пить будете?

- Ну шампанское, наверное, или вино. Можно чуть-чуть водки (смеется). (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Турнирная таблица чемпионата России по футболу