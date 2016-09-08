Гильерме: "Денисов знаком со многими игроками "Локо" и может принести немало пользы"

Вратарь "Локомотива" Гильерме в интервью клубной пресс-службе отметил, что новичок команды Игорь Денисов не будет испытывать проблем с адаптацией. Также участник Euro-2016 подчеркнул, что надеется на дальнейшие вызовы в сборную России. На первые матчи команды под руководством Станислава Черчесова - против Турции (0:0) и Ганы (1:0) - он не был приглашен.

- Как команда встретила Игоря Денисова? Как он вообще ведет себя в команде, с кем общается?

- Нормально. Со многими ребятами он давно знаком. Все знают, что Денисов - очень хороший футболист. Он может принести много пользы.

- Матчи сборной смотрели? С каким настроением?

- Смотрел, конечно. У нас сейчас есть очень хорошие вратари. Думаю, все знают, что у нас серьезная конкуренция. Жду еще одного шанса на вызов.

- "Спартак" сейчас лидер. Он фаворит предстоящего матча?

- Думаю, да. Они сейчас на ходу, будут играть дома при полном стадионе. Эта игра для нас очень важна. Если мы хотим бороться за первые три места, нужно выигрывать. Для нас эта игра как финал.