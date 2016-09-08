Вратарь "Локомотива" Гильерме в интервью клубной пресс-службе отметил, что новичок команды Игорь Денисов не будет испытывать проблем с адаптацией. Также участник Euro-2016 подчеркнул, что надеется на дальнейшие вызовы в сборную России. На первые матчи команды под руководством Станислава Черчесова - против Турции (0:0) и Ганы (1:0) - он не был приглашен.
- Как команда встретила Игоря Денисова? Как он вообще ведет себя в команде, с кем общается?
- Нормально. Со многими ребятами он давно знаком. Все знают, что Денисов - очень хороший футболист. Он может принести много пользы.
- Матчи сборной смотрели? С каким настроением?
- Смотрел, конечно. У нас сейчас есть очень хорошие вратари. Думаю, все знают, что у нас серьезная конкуренция. Жду еще одного шанса на вызов.
- "Спартак" сейчас лидер. Он фаворит предстоящего матча?
- Думаю, да. Они сейчас на ходу, будут играть дома при полном стадионе. Эта игра для нас очень важна. Если мы хотим бороться за первые три места, нужно выигрывать. Для нас эта игра как финал.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=CJLx4HQq2Eg&feature=youtu.be
Platinum1991
ГИЛЬЕРМЕ: "ДЕНИСОВ ЗНАКОМ СО МНОГИМИ ИГРОКАМИ "ЛОКО" И МОЖЕТ ПРИНЕСТИ НЕМАЛО ПОЛЬЗЫ"??? Денисов уже принёс "МНОГО" пользы своими СКАНДАЛАМИ - Зениту, принёс Анжи, в Динамо принёс мешками, от которых Динамо ВЫЛЕТЕЛО в ФНЛ и загремело под фанфары! Теперь вот в Локомотиве Денисов вознамерился принести "ПОЛЬЗУ"! Пользы от Денисова НИКАКОЙ!!! Вначале он ведёт себя осторожно, но со временем ВХОДИТ в скандальный РАЖ и его уже НЕ ОСТАНОВИТЬ! Только ОТЧИСЛЕНИЕ помогает от него избавиться! Так было в Зените, так было в Анжи, так было в Динамо. А в Локомотиве от может ОТМОЧИТЬ свой скандальный ФИРМЕННЫЙ номер! Денисов - НЕИСПРАВИМЫЙ скандалист!!! ЗРЯ его в Локомотив пригласили! Пусть Локомотив ЛУЧШЕ пригласит Романа Широкова! Вот кто СИЛЬНО поможет Локомотиву в средней линии и ОТЛИЧНОЙ распасовкой будет помогать Локомотиву забивать голы! Роман Широков ВО СТО КРАТ лучше скандалиста Денисова! Палыч! Приглашай Романа Широкова в Локомотив! Года три-четыре он может отыграть на высоком уровне и помочь добиться Локомотиву поставленных целей! Стабильный игрок! Отлично видит поле! Отличные выдаёт пасы и САМ может ЗАБИТЬ! Локомотив только выиграет от этого! Это РЕАЛЬНОЕ усиление! Игрок опытный и мастеровитый и ВПОЛНЕ пригодится Локомотиву ко футбольному двору! Дело говорю! Приглашайте! Роман Широков РЕАЛЬНО поможет Локомотиву выйти на НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ уровень! Время - деньги, а деньги надо беречь и НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - спортивная и ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
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