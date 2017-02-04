Гильерме: "Цель "Локо" - место в еврокубках, но за чемпионство будем биться до последнего"

Вратарь "Локомотива" Гильерме в интервью "СЭ" подчеркнул, что железнодорожники постараются по итогам сезона попасть в еврокубки. После 17 туров "Локо" занимает десятое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 5 очков.

- Цель – место в еврокубках?

– Да. Сегодня она, пожалуй, именно такая. Есть еще Кубок России, где у нас тоже хорошая возможность показать себя. Мы понимаем, что нигде легко не будет, но нужно стараться. Этот год – очень важный для нас.

– За чемпионство вы, по вашим словам, бороться не сможете. Тогда кто главный фаворит?

– Поправлю: взять золотые медали уже сейчас будет сложно, но никогда не говори "Это невозможно!". Будем биться до последнего. Просто пока цель именно такова: необходимо попасть в четверку-пятерку. А что касается самого очевидного претендента... Это "Спартак" и "Зенит". У первых пять очков преимущества, что довольно серьезно, но у вторых – всегда очень сильная команда. Так что шансы, думаю, равные. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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