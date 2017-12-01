22:42 | Футбол — РФПЛ

Гильерме будет диктором стадиона на матче "Локомотив" - "Рубин"


Вратарь "Локомотива" Гильерме на матче 19-го тура чемпионата России против "Рубина" поработает диктором на стадионе железнодорожников, информирует пресс-служба московского клуба. Напомним, голкипер получил повреждение сухожилия прямой мышцы бедра в матче группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2) и не сыграет с ЦСКА.

– Завтра на матче "Локомотив" – "Рубин" вместе с диктором стадиона Евгением объявлять состав нашей команды будет Маринату Гилерме! Поддержите Гилю и приходите на стадион пораньше, чтобы фамилии лидера чемпионата услышала вся Москва, – отмечается в сообщении.

Матч "Локомотив""Рубин" пройдет завтра, 2 декабря, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Локомотив М – Рубин

 

 

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
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