Гиголаев попросил о переходе из "Амкара" из-за искусственного поля в Перми

Спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский отметил, что полузащитник Роланд Гиголаев сам обратился в клуб с просьбой отпустить его в другую команду. Игрок объяснил это тем, что после операции ему нельзя играть на синтетических полях.

Напомним, что сегодня Гиголаев стал игроком "Ахмата", контракт с ним рассчитан на три года.

– Роланд сам обратился в клуб с просьбой отпустить его. Он мотивировал это тем, что после перенесенной операции ему противопоказана игра на синтетических полях, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Засульского. – Гиголаев никогда не скрывал, что хочет играть поближе к дому, но у нас не было никаких претензий к нему по части самоотдачи и самоотверженности. Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что нам приходится расставаться. У футболиста был действующий контракт с нашим клубом, и мы согласовали с руководителями "Ахмата" сумму трансфера, которая устроила обе стороны.

Гиголаев выступал за "Амкар" с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 22 матча во всех клубных турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне хавбек сыграл в трех встречах.

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