Гершкович хочет вернуть налог на иностранных тренеров

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович планирует вновь поднять вопрос о введении налога на иностранных тренеров. Об этом он рассказал "СЭ".

– Есть намерение предложить снова ввести налог на тренеров, но не только на главных, но и на помощников, – сказал Гершкович. – У иностранцев и помощники иностранцы. А это, как правило, 5-6 человек. Посмотрел на штаб Олега Кононова. Удивился. Он хоть и российский специалист, но к большому сожалению его штаб состоит в большинстве своём из иностранцев. Надо с этим заканчивать. Клубы, которые развивают футбол, должны готовить и тренеров.

По словам Гершковича, с предложением снова ввести налог на зарубежных тренеров он выступит только после того, как наступит ясность с тем, кто будет руководить Российским футбольным союзом (РФС).

С 2013 по 2015 годы в премьер-лиге и ФНЛ действовал налог на иностранных главных тренеров. Клубы высшего дивизиона платили по 5 миллионов рублей, если их команды возглавлял зарубежный специалист, а клубы первой лиги – по 2,5 миллиона. Деньги перечислялись на счет РФС, после чего шли на развитие тренерских кадров. Налог был отменен в сентябре 2015 года решением исполкома РФС. (Илья Андреев)