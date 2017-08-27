Герои "Игры престолов" - на матче "Зенит" - "Ростов". Вы их узнаете?

На трибуне стадиона "Санкт-Петербург" во время матча 8-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Ростов" замечены особенные гости. Среди зрителей футбольной игры – "двойники" героев популярного киносериала "Игра престолов". В них можно узнать "клонов" Дейенерис Таргариен, Джона Сноу, Тириона Ланнистера и Арьи Старк.
Двойники героев "Игры престолов".
Добавим, что седьмая, заключительная серия седьмого сезона "Игры престолов" выходит в ночь с воскресенья на понедельник по Москве. На матч лидера чемпионата, "Зенита", с одним из его преследователей были проданы все билеты.
Двойники героев "Игры престолов".
= Даль =
неожидал от Овечкина
22:01
Ludovick
Зима пришла для Дома Газа.
21:55
баламошка
И кто эти гоблины на трибунах? Вот, что происходит от скрещивания людей с бомжами. Люди, берегитесь!
21:32
П_о_в_а_р
Бомжи какие то.
21:31