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21:21 | Футбол — РФПЛ

Герои "Игры престолов" - на матче "Зенит" - "Ростов". Вы их узнаете?

Двойники героев "Игры престолов". Двойники героев "Игры престолов".
Двойники героев "Игры престолов".
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На трибуне стадиона "Санкт-Петербург" во время матча 8-го тура премьер-лиги "Зенит""Ростов" замечены особенные гости. Среди зрителей футбольной игры – "двойники" героев популярного киносериала "Игра престолов". В них можно узнать "клонов" Дейенерис Таргариен, Джона Сноу, Тириона Ланнистера и Арьи Старк.

Двойники Дейенерис Таргариен, Тириона Ланнистера и Арьи Старк.
Двойники героев "Игры престолов".

Добавим, что седьмая, заключительная серия седьмого сезона "Игры престолов" выходит в ночь с воскресенья на понедельник по Москве. На матч лидера чемпионата, "Зенита", с одним из его преследователей были проданы все билеты.

Двойники Джона Сноу и Дейенерис Таргариен.
Двойники героев "Игры престолов".

Трансляция матча "Зенит" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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= Даль =

неожидал от Овечкина

22:01

Ludovick

Зима пришла для Дома Газа.

21:55

баламошка

И кто эти гоблины на трибунах? Вот, что происходит от скрещивания людей с бомжами. Люди, берегитесь!

21:32

П_о_в_а_р

Бомжи какие то.

21:31