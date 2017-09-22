Герман Ткаченко: "У Головина есть потенциал для того, чтобы заиграть в любой команде мира"

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин мог бы успешно играть за границей. Он подтвердил интерес к игроку со стороны лондонского "Арсенала".

– Ваше мнение – потянул бы Головин в лондонском "Арсенале"?

– Интерес к нему оттуда – это правда. Что с ним там было б? Помню, какими уезжали в Англию Видич и Иванович – многие не верили в успех, на первых порах оба смотрелись неважно. Но впоследствии стали лучшими в "МЮ" и "Челси"! И у Головина есть потенциал для того, чтобы заиграть в любой команде мира. Я в этом уверен.

– Не кажется, что менять клуб после ЧМ-2018 ему может быть хуже?

– Кажется. Так бывает, ведь основные выводы будут делать по международным кампаниям. К примеру, о Промесе будут судить не по 50 голам в РФПЛ, а по игре "Спартака" с "Ливерпулем". Или Голландии с Францией.

Полностью интервью Ткаченко