Герман Ткаченко: "Среди новичков "Зенита" нет ни одного лидера"

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в интервью "СЭ" отметил, что "Зениту" после усиления состава не хватает баланса. По его словам, среди новичков нет лидеров.

– Как в целом оцените селекцию "Зенита"?

– Приобретены очень хорошие, качественные футболисты. Это без сомнений. Но в то же время команда не сбалансирована. Есть два момента, которые бросаются в глаза. Первый – отсутствие так называемых special players – футболистов, которые делают разницу, умеют обыгрывать, решать судьбу матчей.

Паредес? Нет, он исполнитель очень высокого уровня, ведет игру, но это разные качества. Ригони? Это хороший футболист, входит в сборную Аргентины, но его основные качества – скорость и удар.

Второе и ключевое – среди новичков нет ни одного лидера. Все они хорошие, сильные, но молодые ребята, которые либо не выступали в Европе, либо были запасными в своих клубах. В команде нет лидера не по модели игры, а лидера, который умеет преодолевать трудности и вести за собой остальных. Да, эта группа игроков может приобрести такое качество, но сейчас подобного футболиста нет. Не хватает условного Тимощука. Наверное, Иванович мог бы стать таким, но он тоже "прибит" за последние полтора года в "Челси" при Конте и Луческу в "Зените". Получается, что молодые парни приехали с одной части планеты в другую. Здесь все иное – кухня, чемпионат, жизнь. Поэтому им потребуется время.

– А не слишком ли расточительной получилась селекционная кампания питерского клуба?

– Да, они потратили деньги трансферных бюджетов на несколько лет вперед, но по мне это и есть правильное финансовое планирование – кредитуешь мощный трансферный рывок из бюджетов последующих лет.

– Это заслуга связки Фурсенко – Манчини – Сарсания?

– Не хочется приуменьшать роль треугольника, но ключевая оперативная реализация этой кампании, конечно же, на Роберто и Константине. Видно, как они с громадным уважением относятся друг к другу. Но, подводя итоги зенитовской трансферной кампании, я бы охарактеризовал взаимодействие Манчини и Сарсания еще и такой фразой: они только учатся говорить друг другу "нет". Хотя уверен, что у них хорошие отношения.

– Такие же у Манчини и с Фурсенко?

– Похоже, что да. Хотя в последнее время Фурсенко, на мой взгляд, в своих многочисленных интервью стал менее восторженно высказываться о Манчини. Надеюсь, ничего за этим нет.

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