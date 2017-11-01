Геркус выступил за ужесточение лимита на легионеров

Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что отказ от лимита на легионеров будет иметь серьезные негативные последствия. Он также отметил неудовлетворительное состояние дел в низжих лигах российского футбола.

Напомним, на данный момент команды РФПЛ могут выпускать на поле в матчах чемпионата России не больше шести иностранцев.

– Я всегда был сторонником лимита и этого не скрывал. Выступил бы даже за его ужесточение – просто мы привыкли к нынешнему варианту, и нам будет тяжело планировать далее, – цитирует "Спорт день за днем" Геркуса. – Смотрите, лимит сам по себе инструмент очень грубый. Он держит ту конструкцию, которая есть сейчас, не дает ей обрушиться. Его отмена, на мой взгляд, приведет к катастрофическим последствиям. Вообще, если вы посмотрите, как проживают низшие лиги, которые должны быть фундаментом кровеносной системы всего футбола, то там дело довольно грустное. Наш фарм-клуб "Казанка" играет сейчас во второй лиге.

Первенство молодежных составов – это футбол не профессиональный, а юношеский. Сверстники играют со сверстниками, друг с другом. Там нет борьбы, нет контактной игры. Ребята сами говорили после первых матчей за "Казанку", что это совершенно новые ощущения. Они играют на том же поле, но с другой командой. Она, может, не такая мастеровитая, но она настоящая. Это настоящий взрослый футбол. Там ставят плечо, ставят корпус. Бьют по ноге, не сдерживаясь. А когда они играют друг с другом – они играют друг с другом. Все, конец. Другой вопрос, что они должны стать заменой. Если в стране погибнет первый дивизион, второй дивизион, останутся только большие клубы и их "филиалы" в виде вторых-третьих-четвертых команд, это странный путь.