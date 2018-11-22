Геркус вспомнил об убийстве Кеннеди

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме опубликовал пост, посвященный бывшему президенту США Джону Кеннеди. Он признался, что его с детства интересовала история расследования убийства американского лидера.

- Сегодня 55 лет со дня загадочного убийства Джона Кеннеди. Имя убийцы было названо практически сразу, но большинство до сих пор не верит в виновность Ли Харви Освальда – противоречивой и мистической фигуры, погибшего после своего ареста и по символическому совпадению похороненному в один день с Кеннеди.

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Меня с детства крайне интересовала эта история, история расследования и многочисленные теории вокруг. До сих пор самые важные документы по этому делу остаются засекреченными, потому что, по словам президента Трампа, их публикация может вызвать "невосполнимый ущерб" национальной безопасности США.

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Надеюсь, что когда-нибудь мир узнает настоящую историю Ли Харви Освальда и разгадку тайны убийства Джона Кеннеди, - написал Геркус.

"Локомотив" занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 14 туров.

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