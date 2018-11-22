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Геркус вспомнил об убийстве Кеннеди

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Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме опубликовал пост, посвященный бывшему президенту США Джону Кеннеди. Он признался, что его с детства интересовала история расследования убийства американского лидера.

- Сегодня 55 лет со дня загадочного убийства Джона Кеннеди. Имя убийцы было названо практически сразу, но большинство до сих пор не верит в виновность Ли Харви Освальда – противоречивой и мистической фигуры, погибшего после своего ареста и по символическому совпадению похороненному в один день с Кеннеди.

Меня с детства крайне интересовала эта история, история расследования и многочисленные теории вокруг. До сих пор самые важные документы по этому делу остаются засекреченными, потому что, по словам президента Трампа, их публикация может вызвать "невосполнимый ущерб" национальной безопасности США. 

Надеюсь, что когда-нибудь мир узнает настоящую историю Ли Харви Освальда и разгадку тайны убийства Джона Кеннеди, - написал Геркус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ Сегодня 55 лет со дня загадочного убийства Джона Кеннеди. Имя убийцы было названо практически сразу, но большинство до сих пор не верит в виновность Ли Харви Освальда – противоречивой и мистической фигуры, погибшего после своего ареста и по символическому совпадению похороненному в один день с Кеннеди. ⠀ Меня с детства крайне интересовала эта история, история расследования и многочисленные теории вокруг.🕶 До сих пор самые важные документы по этому делу остаются засекреченными, потому что, по словам президента Трампа, их публикация может вызвать "невосполнимый ущерб" национальной безопасности США. 🧐 ⠀ Надеюсь, что когда-нибудь мир узнает настоящую историю Ли Харви Освальда и разгадку тайны убийства Джона Кеннеди. #jfk #11221963 #irreversibleharm

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 22 Ноя 2018 в 8:10 PST

"Локомотив" занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 14 туров.

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