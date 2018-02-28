Геркус считает дни до матча со "Спартаком". Видео

Президент "Локомотива" Илья Геркус в Твиттере опубликовал ролик, предваряющий матч 21-го тура чемпионата России против "Спартака". На видео, снятом во время игры первого круга между железнодорожниками и красно-белыми (4:3), руководитель столичного клуба показывает четыре пальца - это символизирует как количество голов, забитых красно-зелеными, так и число дней, оставшихся до второй игры.

"4 дня до матча в Черкизове", - говорится в подписи к ролику.

Напомним, матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.