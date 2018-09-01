Геркус рассказал о травме Смолова

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что у нападающего железнодорожников Федора Смолова диагностирован ушиб коленного сустава. Форвард получил повреждение в игре 6-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2) и был заменен на 57-й минуте второго тайма.

- Нападающему "Локомотива" Федору Смолову диагностирован ушиб коленного сустава, - цитирует Геркуса ТАСС. - В целом травма не вызывает серьезных опасений, надеемся, что к старту Лиги чемпионов он восстановится. Завтра нападающему будет проведено дополнительное обследование, после которого определится окончательный характер травмы и сроки восстановления.

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