Геркус поздравил Семина с днем рождения

Президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения. В своем Инстаграм он разместил поздравительную запись, опубликованную ранее на официальном аккаунте клуба.
Сегодня российскому специалисту исполняется 71 год. Красно-зеленые в этом сезоне под его руководством стали чемпионами России.
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Оле-Оле-Оле 🎉🎉🎉 #Repost @fclokomotiv (@get_repost) ・・・ С Днём рождения, золотой наш Юрий Палыч. Трижды золотой! #СамыйЛучшийКоллектив
Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 11 Май 2018 в 12:37 PDT