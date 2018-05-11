Геркус поздравил Семина с днем рождения

Президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения. В своем Инстаграм он разместил поздравительную запись, опубликованную ранее на официальном аккаунте клуба.

Сегодня российскому специалисту исполняется 71 год. Красно-зеленые в этом сезоне под его руководством стали чемпионами России.

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