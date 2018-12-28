Геркус подвел итоги работы в "Локо". Он выложил видео в Инстаграме

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус в Инстаграме подвел итоги своей работы. В видеообращении он пообещал всегда хранить воспоминания о победах с красно-зелеными и поблагодарил в том числе болельщиков, игроков и тренерский штаб во главе с Юрием Семиным.
Сегодня руководитель через "СЭ" объявил об уходе с занимаемой должности. Сайт "Локо" до сих пор ничего не сообщил о переменах в клубе.
После 17 туров чемпионата России "Локомотив" с 28 очками занимает пятое место.
Подвожу итог работе в "Локомотиве" и с оптимизмом смотрю в будущее. Это пост благодарности каждому из вас, кто был рядом и поддерживал. Большое вам человеческое спасибо, железнодорожники! Вперёд "Локомотив" Москва!🚂🚂🚂 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали