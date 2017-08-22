Геркус подписался на страницу Эдера в Инстаграме

Президент "Локомотива" Илья Геркус подписался в Инстаграме на страницу нападающего "Лилля" и сборной Португалии Эдера. По информации "СЭ", 29-летний футболист может пополнить железнодорожников в ближайшее время. По всей видимости, именно для переговоров с игроком сегодня глава столичной команды вылетел в Европу.

Отметим, что в прошлом сезоне 29-летний Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей, забил шесть голов.

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