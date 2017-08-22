Геркус подписался на страницу Эдера в Инстаграме

Президент "Локомотива" Илья Геркус подписался в Инстаграме на страницу нападающего "Лилля" и сборной Португалии Эдера. По информации "СЭ", 29-летний футболист может пополнить железнодорожников в ближайшее время. По всей видимости, именно для переговоров с игроком сегодня глава столичной команды вылетел в Европу.
Отметим, что в прошлом сезоне 29-летний Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей, забил шесть голов.
Квест от Ильи Геркуса. Кого покупает "Локомотив"? //
Эдер, которого ненавидит Франция. Кто едет в "Локо"
- Локомотив М (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Лилль (Футбол)
- Эдерзиту Антониу Маседу Лопиш
- Илья Геркус
баламошка
Баклан нашёл баклана.
23:13