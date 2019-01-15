Геркус подчеркнул: Семин - ему не враг, а коллега

Бывший президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сказал, что не считает своим врагом главного тренера команды Юрия Семина.

- В своем заявлении, которое распространили через "СЭ", вы поблагодарили Семина. Но за что? Вы ведь его ненавидите!

- Господь с вами. Никто от меня никогда ничего подобного не слышал. Откуда взялось такое мнение, мне непонятно. Мы до какого момента спорили, потом перестали - когда поняли, что наши позиции не сближаются. Взгляды на футбол у нас очень разные. Тем не менее, нам удалось выработать взаимодействие, пусть и непростое, при котором клуб шел вперед и добился очень многого. По-человечески уважаю Юрия Павловича, отношусь к нему позитивно. Да, с его взглядами на футбол я не согласен, но это не делает нас врагами. Время покажет. (Отдел футбола)

Полностью первая часть интервью Ильи Геркуса - здесь