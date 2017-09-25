Геркус поблагодарил "Локомотив" за победу над "Ростовом"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в Инстаграме подчеркнул, что команда общими усилиями победила "Ростов" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Он также отметил отличную игру нападающего Михаила Лысова.

"Вчера мы добились победы в важном матче над "Ростовом". Над соперником, который силен в позиционном, оборонительном футболе. Каждая победа имеет особое значение в рамках такого напряженного графика. Как президент клуба хочу поблагодарить главного тренера, тренерский штаб, команду и весь коллектив клуба. Общими усилиями мы добились результата. И хочу обратить внимание на воспитанника нашей академии – Михаила Лысова. Пятый матч в основе, отличная работа!" – написал Геркус.

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