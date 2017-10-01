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Геркус поблагодарил команду, Семина и болельщиков после победы над "Динамо"


Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в домашнем матче 12-го тура чемпионата России над "Динамо" (3:0) поблагодарил игроков, наставника Юрия Семина, его тренерский штаб, весь клуб, а также болельщиков железнодорожников. "Локомотив" занимает второе место в премьер-лиге, на 5 очков опережая "Краснодар" и ЦСКА.

- Очень рады закончить этот отрезок на высокой ноте, показав прекрасную игру, несмотря на тяжелый график, - написал Геркус на своей странице в Инстаграме. - Хочу поблагодарить всю команду, Юрия Павловича Семина, весь тренерский штаб и весь наш клуб!

И отдельно наших невероятных болельщиков! Вы самые лучшие!! Не останавливайтесь!!!

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"

 

🚂💪 Очень рады закончить этот отрезок на высокой ноте, показав прекрасную игру, несмотря на тяжёлый график. Хочу поблагодарить всю команду, Юрия Павловича Сёмина, весь тренерский штаб и весь наш клуб! . И отдельно наших невероятных болельщиков! Вы самые лучшие!! 🙌 Не останавливайтесь!!! #Локомотив #ЖелезноВместе #ЭтоНашеЧеркизово #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #FCLokomotiv #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) Окт 1 2017 в 8:36 PDT

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