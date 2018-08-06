Геркус ответил, стоит ли ждать Смолова в "Локомотиве"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус не стал комментировать слухи об интересе к нападающему "Краснодара" Федору Смолову. По данным "СЭ", за форварда сборной России железнодорожники готовы заплатить 9 миллионов евро. Ранее спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус отметил, что не комментирует трансферные слухи вокруг клуба до официального объявления.

– Смолов в "Локомотиве" за 9 миллионов евро? Полагаю, ответ будет таким же, – заявил в эфире программы "После футбола" Геркус. – Смолов замечательный спортсмен, играет на высоком уровне. Он показал свой талант. Несколько сезонов его показывает.

Напомним, что 7 августа состоится заседание трансферного комитета "Локомотива".