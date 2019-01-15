Геркус остается в "Локо". Он продолжает работу в совете директоров

Бывший президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что продолжит работу в совете директоров клуба.
– Вы не ушли из совета директоров?
– Нет.
– Подождите. Вы ушли из "Локомотива", но не ушли из совета директоров, то есть принимаете участие в судьбе клуба. Как такое возможно?
– Я остался в совете директоров. Решение было о том, что я ухожу с исполнительной работы. А участие в совете директоров – это же совсем другая работа.
– А в трансферном комитете вы остались?
– Пока да, остался. Его же не переизбирали. (Отдел футбола)
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