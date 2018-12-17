Геркус опубликовал пост о жеребьевке юношеской ЛЧ. Пользователи просят его не уходить из "Локо"

Президент "Локомотива" Илья Геркус опубликовал в Инстаграме пост о результатах жеребьевки Юношеской лиги УЕФА. "Локо" предстоит сыграть с загребским "Динамо". В комментариях подписчики просят его высказаться по поводу новостей о его уходе из клуба.

- Сегодня мы узнали, что соперником "Локо" в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА станет хорватское "Динамо". Единственный матч за выход в 1/8 финала пройдет в Загребе 19 февраля. Без будущего нет настоящего, - написал Геркус.

- Илья Леонидович, прошла информация в СМИ, что Вы уходите из "Локо". Так ли это? Вы очень толковый руководитель, не хотелось бы Вас терять. Это мое мнение!

- Не покидайте нашу красно-зеленую семью. Илья Леонидович, останьтесь в "Локо" пожалуйста!

- Не покидайте свой пост, пожалуйста, вы лучший в своем деле!, - говорится в комментариях.

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