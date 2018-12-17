Геркус опубликовал пост о жеребьевке юношеской ЛЧ. Пользователи просят его не уходить из "Локо"

Президент "Локомотива" Илья Геркус опубликовал в Инстаграме пост о результатах жеребьевки Юношеской лиги УЕФА. "Локо" предстоит сыграть с загребским "Динамо". В комментариях подписчики просят его высказаться по поводу новостей о его уходе из клуба.
- Сегодня мы узнали, что соперником "Локо" в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА станет хорватское "Динамо". Единственный матч за выход в 1/8 финала пройдет в Загребе 19 февраля. Без будущего нет настоящего, - написал Геркус.
🔥Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф еврокубков. И "Локомотив" здесь не был лишним. Благодаря юношеской команде. ⠀ ⚽️Переиграв на прошлой неделе с крупным счетом сверстников из "Шальке", юные железнодорожники подтвердили уровень нашей академии. ⠀ 🥁Сегодня мы узнали, что соперником "Локо" в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА станет хорватское "Динамо". Единственный матч за выход в 1/8 финала пройдёт в Загребе 19 февраля. Без будущего нет настоящего🚂👏🏼 ⠀ #uefa #championsleague #лигачемпионов #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали
- Илья Леонидович, прошла информация в СМИ, что Вы уходите из "Локо". Так ли это? Вы очень толковый руководитель, не хотелось бы Вас терять. Это мое мнение!
- Не покидайте нашу красно-зеленую семью. Илья Леонидович, останьтесь в "Локо" пожалуйста!
- Не покидайте свой пост, пожалуйста, вы лучший в своем деле!, - говорится в комментариях.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-po-futbolu-2018-19-kalendar-igr-turnirnaya-tablica-krasnodar-intervyu-s-viktorom-klassonom-1489106/